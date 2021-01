Yli 200 dollaria pullo – tämä luksusviina sai kiinalaiset sekaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juomaa valmistavan yrityksen markkina-arvo ohittaa nyt jo Coca-Colan.

Kiinalaisen Kweichow Moutai -viinan myynti on kasvanut huimasti koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta huolimatta, CNN uutisoi. Viime vuonna yrityksen osakkeen arvo nousi Shanghain pörssissä 69 prosenttia.

Tällä hetkellä juomaa valmistava yritys on arvoltaan Kiinan suurin, jos maan teknologiayrityksiä ei lasketa mukaan. Maailman mittakaavassa se ohittaa markkina-arvollaan myös juoma-alan perinteisen ykkösen Coca-Colan. Taakse jäävät myös Disney, Nike ja Toyota.

Yksi pullo Moutaita on suuruudeltaan puoli litraa ja sen hinta on 1 498 juania, mikä on noin 209 dollaria ja vastaavasti noin 173 euroa. Hinta pysyy korkeana, koska tuotanto ei ole suurta. Tämä johtuu siitä, että aitoa Maoutaita saa valmistaa ainoastaan pienessä Maotain kaupungissa Lounais-Kiinassa. Uuden erän saapuessa se myydäänkin aina nopeasti loppuun.

Durrasta valmistettu, 53-prosenttinen alkoholijuoman suosiota selittää sen asema Kiinan kansallisjuomana. Sitä jaetaan myös diplomaattisissa tapaamisissa ulkomaisille vieraille. Juoma on tarjottu esimerkiksi Richard Nixonille Kiinan-vierailulla vuonna 1972 sekä Barack Obamalle vuonna 2013, kun Kiinan presidentti Xi Jinping vieraili Yhdysvalloissa.

Tällä hetkellä Moutai on maailmalla melko tuntematon ja 97 prosenttia sen myynnistä tapahtuukin Kiinassa. Nykyään juoma on luksusstatussymboli, joiden hintavia keräilykappaleita ostetaan myös sijoitusmielessä.