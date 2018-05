Yli 200000 tähteä NASAn teleskoopin ensi kuvassa

Huhtikuun puolivälissä kiertoradalle lähetetty Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) -avaruusteleskooppi on ottanut ensimmäisen kuvansa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Teleskooppi ei vielä ole lopullisella kiertoradallaan, vaan on vasta suuntaamassa sille ohitettuaan juuri Kuun lähietäisyydeltä.

Testikuvassa näkyy NASAn mukaan yli 200 000 tähteä. Kuva on otettu yhdellä neljästä teleskoopin kamerasta.

Vaikka tähtien määrä voi vaikuttaa suurelta, on teleskoopin tarkoitus kattaa jopa yli 400-kertainen määrä taivasta seuraavan kahden vuoden aikana. Varsinaisia tiedelaatuisia kuvia on luvassa kesäkuussa, kun teleskooppi on varsinaisella kiertoradallaan täydessä toimintakunnossa.

TESS-avaruusteleskoopin tehtävänä on kartoittaa kiinnostavia tähtiä planeettojen varalta. Näiden yksityiskohtaisemman tarkastelun hoitaa vuonna 2020 laukaistava James Webb -avaruusteleskooppi. NASAn toiveissa on löytää elinkelpoisia planeettoja lähigalakseista ja tätäkin kauempaa.

On a mission to find thousands of new planets, @NASA_TESS snapped this test image the southern constellation Centaurus, revealing more than 200,000 stars ⭐️. Discover how we will scan even larger swaths of the sky: https://t.co/FtPh9mldak pic.twitter.com/ceWO7swzzi

— NASA (@NASA) May 18, 2018