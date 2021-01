Yli 2100 pidätetty Venäjän mielenosoituksissa

Pidätetyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tueksi järjestetyt mielenosoitukset ovat lauantaina keränneet tuhansia osallistujia ympäri Venäjää. Riippumattoman The Moscow Timesin mukaan mielenosoitusten yhteydessä on pidätetty ainakin 2131 henkilöä.

Pidätettyjen joukossa on myös Navalnyin vaimo Julia Navalnaja, BBC uutisoi. Myös muita Navalnyin lähipiiriläisiä ja näkyviä tukijoita on pidätetty.

Moskovassa protestit keräsivät sisäministeriön mukaan 4000 osallistujaa, mutta järjestäjien ja toimittajien mukaan todellinen luku pyörii kymmenissä tuhansissa.

Netissä leviävät videot poliisin voimankäytöstä ovat herättäneet maailmalla suurta huomiota. Eräässä Twitterissa jaetussa videossa moskovalainen poliisi ottaa kovakouraisesti kiinni alakouluikäisen pojan.

Myös Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen kertoo joutuneensa poliisin repimäksi, ja pampunkin heilahtaneen. Mikkonen selvisi ilman vammoja. Yle on julkaissut videon tilanteesta.

Helsingissä järjestettiin lauantaina Navalnyitä tukeva mielenosoitus Venäjän lähetystön edessä Tehtaankadulla. Tapahtumaan osallistui myös EU-parlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.).

– Kansalaiset eivät taipuneet uhkauksien edessä. Pidän mahdollisena, että syntymässä on jotain mikä muistuttaa laajaa protestia Valkovenäjän varastettuihin vaaleihin. Putinin mielessä on 2024 ja sitä ennen duuman vaalit viimeistään syyskuussa tänä vuonna, Hautala kommentoi Venäjän tapahtumia Twitterissä.

A young boy (10 maybe?) being manhandled by police at Moscow’s Pushkin Square (ahead of the Navalny protest). People are yelling “he’s a kid. Let him go.” https://t.co/qCPxiyvliE

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 23, 2021