Yli 1,5 miljoonaa paennut Ukrainasta

Yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut taisteluja Ukrainasta naapurimaihin kymmenessä päivässä, YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi tviittaa.

Hän luonnehti sitä nopeimmin kasvavaksi pakolaiskriisiksi Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

Saksan sisäministeriö kertoi CNN:lle, että Ukrainasta on saapunut maahan lähes 38 000 ihmistä Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Puolan ja Saksan välisten rajatarkastusten puuttuessa todellinen saapuvien ihmisten määrä voi kuitenkin olla huomattavasti suurempi, ministeriö arvioi.

Saksan sisäministeri Nancy Faeser sanoi, että Saksa ottaa vastaan Ukrainan sodasta pakenevia heidän kansallisuudestaan riippumatta.

– Haluamme pelastaa ihmishenkiä. Se ei riipu passista, hän sanoi.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022