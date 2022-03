Yli 1,5 miljoonaa paennut sotaa, ukrainalaisia saapunut Suomeen

Maahanmuuttovirasto on nostanut valmiutta sodan vuoksi.

Suomi varautuu ottamaan vastaan Ukrainasta sotaa pakenevia ihmisiä. Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan maahanmuuttovirasto on nostanut valmiustasoa ja lisännyt majoituspaikkojen määrää.

– Maahanmuuttovirasto ei toistaiseksi tee sellaisia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joiden myötä ihmisiä lähetettäisiin takaisin Ukrainaan, Mikkonen sanoi ministeriön tiedotustilaisuudessa.

YK:n mukaan yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta ja maan sisäisiä pakolaisia on monin verroin enemmän. Toistaiseksi vain pieni osa heistä on hakenut turvapaikkaa. Monilla ukrainalaisilla on ystäviä tai perheenjäseniä muissa Euroopan maissa.

– Myös Suomeen on jo saapunut Ukrainasta pakolaisia, jotka eivät ole vielä tukeutuneet suomalaisiin viranomaisiin, Mikkonen sanoi.

Euroopan unionin sisäministerit tekivät torstaina historiallisen päätöksen tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimisesta. Sen perusteella Ukrainasta tulevat pakolaiset saavat EU:n alueella oleskeluluvan vuodeksi tilapäisen suojelun kautta.

Viranomaisille rekisteröitymällä ukrainalaiset pääsevät vastaanottopalveluiden piiriin ja he saavat oikeuden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä välittömän oikeuden tehdä töitä ja opiskella.

Mikkosen mukaan pakolaisten tilanne Ukrainan rajalla on hälyttävä ja vaarallinen. Suomi on toimittanut Ukrainaan, Puolaan ja Moldovaan esimerkiksi telttoja sekä ensiapu- ja lääkintätarpeita.

– Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat nyt kaiken tukemme. Paras tapa auttaa on osallistua avustusjärjestöjen kampanjoihin. Ne kykenevät toimittamaan avun perille keskitetysti ja arvioimaan avun tarpeen paikan päällä, Mikkonen sanoi.