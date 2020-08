Ylen tiedot: Suomi laajentamassa pikatestausta huomattavasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pikatestauksen lisäämisen tavoitteena on nopeuttaa testaamista.

Ylen tietojen mukaan pikatestaamista ollaan laajentamassa Suomessa huomattavasti.

– Tavoitteena on, että pikatestien käyttöä lisätään sellaisissa yhteyksissä, joihin ne soveltuvat. Niiden lisääminen on yksi osa testaamisen nopeuttamista, sujuvoittamista ja kapasiteetin lisäämistä, johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Pikatestit otetaan tavallisista koronatesteistä poiketen nielusta. Pikatestejä on kahdenlaisia: pikaversio PCR-testistä sekä antigeenitesti, joka on edullisempi, mutta epävarmempi. Pika-PCR-testejä on otettu HUS:ssa jo nyt.

Aiemmin THL ei suositellut antigeenitestiä, mutta on nyt muuttanut kantaansa. Varsinaisen luvan antaminen antigeenitesteihin kuuluu Aluehallintovirastolle (AVI). Ylen mukaan se saadaan todennäköisesti alkuviikosta.

Antigeenitestipaikkoja tulisi sekä yksityiselle että julkiselle puolelle eri puolille Suomea.

Pikatestejä voisivat ottaa lyhyen koulutuksen jälkeen myös esimerkiksi alaa opiskelevat. Tällä saataisiin helpotettua alan työntekijäpulaa.