Ylen tiedot: Poliisin uhkaajalla räjähteitä ja konetuliaseita

Yle kertoo saaneensa viikonlopun aikana uutta tietoa Suomen poliisiin kohdistuvasta turvallisuusuhasta. Poliisit ovat muun muassa saaneet ohjeekseen kantaa asetta ja muita voimankäyttövälineitä mukanaan koko työvuoronsa ajan.

Ylen tietojen mukaan kyseessä ei olekaan perinteinen järjestäytynyt rikollisuus, kuten aiemmin raportoitiin. Tiedot eivät kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, kuka tai mikä uhan takana on.

Erään pääkaupunkiseudulla työskentelevän poliisin mukaan uhkaaja on raskaasti aseistautunut.

– Tilanteesta on tietoa vain talon ylimmällä johdolla. Olen ymmärtänyt, että uhka on todellinen. Olen saanut sen verran selville, että uhkaajalla on käytössään räjähteitä ja konetuliaseita, poliisi kertoo.

Turvatoimia on kiristetty uhan vuoksi polisiilaitoksilla eri puolilla maata. Panssariautot suojasivat loppuviikolla laitoksia esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella. Poliisi kuitenkin arvioi, että kansalaisten on edelleen turvallista asioida poliisilaitoksilla.