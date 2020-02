Ylen kysely: Keskustan vaikuttajat tukevat Katri Kulmunia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa keskustavaikuttajista katsoo puolueen tehneen oikean ratkaisun lähtiessään hallitukseen.

Katri Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi viime vuoden syyskuussa.

Kulmuni saa Ylen kyselyyn vastanneilta keskustalaisilta keskiarvosanaksi kahdeksan, kun asiaa tiedustellaan peruskoulun arvosana-asteikolla.

Ylen kysely lähti 190 keskustalaiselle: eduskuntaryhmälle, puoluehallitukselle ja puoluevaltuustolle. Heistä 95 vastasi.

– Vaikeassa tilanteessa Katri on johtanut puoluetta hyvin. Hänen esiintymisensä televisiossa on myös parantunut. Tärkeää on se, miten hän tulee toimeen ja saa tahtonsa läpi muiden hallituskumppaneiden johtajien joukossa, yksi vastaajista sanoo.

Osa keskustalaisista kritisoi Kulmunia hallituskriisin hoidosta. Antti Rinne (sd.) joutui luopumaan pääministerin tehtävästä menetettyään hallituskumppani keskustan luottamuksen.

– Alku oli yllättävänkin haparoivaa. Monta paikkaa on tullut, joissa johtajuus olisi ollut otettavissa. Katrissa näkyy, että hän ei ole luonteva puheenjohtajana. Tuntuu, että hänen taustaryhmänsä vaikuttaa liikaa hänen sanomaan, yksi vastaajista sanoo.

Suurin osa keskustavaikuttajista (84 prosenttia) katsoo puolueen tehneen oikean ratkaisun, kun se lähti hallitukseen.

– Keskustan kannatuksen kannalta olisi varmaan ollut viisaampaa jäädä oppositioon. Mutta koska hallitusohjelmaan saatiin kaikki kynnyskysymyksemme, olisi ollut outoa jäädä hallituksesta pois, sanoo kyselyyn vastannut keskustalainen vaikuttaja.

Vain kymmenen prosenttia vastaajista pitää puolueen hallitusratkaisua virheenä. Kuusi prosenttia ei osaa lukita kantaansa.

– Ongelma hallitusratkaisussa on se, ettemme kykene perustelemaan oikeiksi edellisen hallituskauden tekojamme, vaan ne ovat synteinä niskassamme. Lisäksi nykyinen hallitus tuntuu olevan kykenemätön tekemään rakenteellisia päätöksiä, yksi hallitusratkaisuun kriittisesti suhtautuva vastaaja sanoo.