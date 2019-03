Alberto Claramunt: Ylen gallupin kiinnostava detalji

Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.

Kannatusmittauksen viimeinen viikko oli SDP:n heikoin ja kokoomuksen vahvin.

Antti Rinne on palannut suoraan huipulle. SDP on nyt selvä ennakkosuosikki pääministeripuolueeksi, kun pohjalla ovat uudet kannatusmittauslukemat Yleltä.

Demokratialle on onneksi, että Rinne tervehtyi vaalien loppusuoralle. Nyt kuulemme SDP:n linjaukset, ja niihin on uskominen, kun oikea puheenjohtaja ne kertoo. Ay-taustaisen Rinteen ja häntä tuuranneen punavihreän Sanna Marinin painotukset ovat hieman erilaiset.

Vaalien loppusuora on aina tärkein, mutta nyt siihen kasautuu entistäkin enemmän kiinnostusta, kun puolueiden kärkinimet ovat läsnä. Mikä on Rinteen viesti? Miten häneen suhtautuvat muut puoluejohtajat ja media, kun alla on vakava sairaus? Erityisesti televisiotentteihin kohdistuu aiempaakin enemmän kiinnostusta.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoi Verkkouutisille kiinnostavan yksityiskohdan Ylen gallupista. Mittausjakson viimeinen viikko oli heikoin SDP:lle ja vahvin kokoomukselle. Tuona viikkona Antti Rinne palasi takaisin töihin oltuaan kaksi kuukautta poissa.

Tutkimusjohtaja Turjan mukaan SDP:n kannatus laski mittausjakson viimeisellä viikolla peräti kaksi prosenttiyksikköä. Tuolla mittausjaksolla otos oli vain 500, joka on kuudesosa kokonaisotannasta. Siitä ei voi tehdä ennustetta SDP:n liukumisen alkamisesta tai kokoomuksen noususta. Silti tieto on kiinnostava: onko Rinne kampanjalle etu vai haitta ja onko kokoomuksen kannatuksen pohja nähty? Tutkimusjohtaja Turja kertoi, ettei näiden puolueiden välillä ollut viimeisenä viikkona liikettä, vaikka kannatuskäyrät kulkivat mittauksen loppuvaiheilla vastakkaisiin suuntiin.

Kokoomus on Ylen mittauksen mukaan samassa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten. Tuolloin Alexander Stubb joutui lähtemään 16 prosentista yltäen lopulta reiluun 18:aan. Sillä lohkesi hallituspaikka. Stubbin hallituksen loppumetrit olivat tuskalliset. Vaikeaa on nykyisenkin loppukausi, vaikka sisäistä vääntöä hallituksessa on vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Sote-uudistukselta on loppumassa aika. Mitkä ovat kokoomuksen askelmerkit sen jälkeen? Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos ilmoitti jo, että maakuntamallin päälle on samassa vedettävä ruksi. Se tiedetään, että kokoomuksen kannattajat nyrpistelevät maakuntahallinnolle. Nyt jos koskaan kokoomus tarvitsee suunnannäyttäjää. Katseet kohdistuvat siihen, millaisen johtopäätöksen puheenjohtaja Petteri Orpo tekee. Puheenjohtajahan on useasti todennut, että maakunnat ja valinnnanavapaus ovat kokonaisuus. Voi olla, että kokoomukselle syntyy halu lähteä ajamaan suurempia sote-alueita – sellaisia, joita esimerkiksi THL aikanaan suositteli.

Mutta soten kopelointi on liukumassa seuraavalle hallitukselle, jonka pohja on täysin auki. Varmimmin hallitukseen ovat astelemassa SDP ja vihreät, kun nousua tekevät perussuomalaiset eivät kelpaa. Keskustankin kynnys lähteä hallitukseen vaalitappion jälkeen lienee matalampi kuin on otaksuttu. Kokoomus saa tehdä täyden päivätyön pysyäkseen vallankahvassa.

