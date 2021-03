Ylen gallup: SDP:n kannatus hiipumassa vaalien alla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliitto on nostanut kannatustaan merkittävästi.

Kaikkien kolmen suurimman puolueen kannatus on hieman pudonnut, osoittaa Ylen kuntavaaligallup.

Eniten kannatustaan on menettänyt pääministeripuolue SDP, jonka kannatus on pudonnut 19,5 prosenttiin (-0,8 %-yks.). Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan sosiaalidemokraatit ovat menettäneet erityisesti naisten ja työikäisten äänestäjien kannatusta.

Toiseksi suurin puolue on perussuomalaiset 18,7 prosentilla (-0,1 %-yks.). Puolue on onnistunut säilyttämään kannatuksensa. Perussuomalaiset on etenemässä kaikilla alueilla, mutta erityisesti pienissä kaupungeissa ja maalaiskunnissa.

Kolmantena on kokoomus 18,0 prosentilla (-0,3 %-yks.). Kuntavaalimittauksen viimeiset haastattelut tehtiin tämän viikon alussa. Tutkimusjohtajan Turjan mukaan Helsingin kokoomuksen kriisi ei kuitenkaan mittauksessa vielä näy.

Turjan mukaan kokoomus näyttäisi kuitenkin menettäneen kannatustaan Helsingissä ja Uudellamaalla.

Keskustan kannatus näyttää juuttuneen vajaan kolmentoista prosentin lukemiin. Kannatus oli nyt 12,8 prosenttia (-0,1 %-yks.).

Vihreiden kannatus on laskenut 11,0 prosenttiin (-0,4 %-yks.).

Vasemmistoliiton kannatus on noussut 9,1 prosenttiin (+1,9 %-yks.). Vasemmistoliitto on onnistunut pysäyttämään puolueen kannatusta vaivanneet vuodot SDP:hen ja vihreisiin sekä perussuomalaisiin.

RKP:n kannatus on 4,3 prosenttia (-0,4 %-yks.), KD:n 3,7 prosenttia (+0,7 %-yks.)ja Liike nytin 1,5 prosenttia (+0,1 %-yks.).

Taloustutkimus haastatteli tutkimukseen 2 958 ihmistä. Haastattelut tehtiin 3.2–2.3.2021. Puoluekantansa kertoi 1 824 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.