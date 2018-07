Ylen gallup: SDP 20,3, Kok 19,7, Kesk 16,6

SDP ja kokoomus jatkavat suosituimpina puolueina, perussuomalaisten kannatus on nousussa.

Suosituimpien puolueiden järjestys on ennallaan Ylen kesäkuun gallupissa. SDP on täpärästi suurin puolue 20,3 prosentin kannatuksella ja kokoomus jatkaa kannassa 19,7 prosentilla. Molempien puolueiden kannatus on noussut hieman. Pääministeripuolue keskustan kannatus on laskenut hieman 17,6 prosentista 16,6 prosenttiin.

Myös vihreiden kannatus on hienoisessa laskussa. Puoluetta äänestäisi nyt 13,9 prosenttia vastaajista. Eniten kannatustaan mittauksessa on nostanut perussuomalaiset. Puolueen kannatus on noussut kahdella prosenttiyksiköllä 10,3 prosenttiin.

Puolueiden kannatus (suluissa muutos edellisestä)

SDP 20,3 (+0,3)

Kok 19,7 (+0,4)

Kesk 16,6 (-1,0)

Vihr 13,9 (-0,5)

PS 10,3 (+2,0)

Vas 8,6 (-0,3)

KD 3,6 (+0,2)

Rkp 3,3 (-0,6)

Sin 1,1 (-1,6)

Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisema pääministerigallup heijastelee puoluekannatusmittauksen tuloksia. Kyselyn mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on täpärästi suosituin seuraavan hallituksen vetäjäksi. Rinteen näki pääministerinä mieluiten 22 prosenttia vastaajista. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo oli heti Rinteen kannassa 20 prosentin kannatuksella. Istuva pääministeri, keskustan Juha Sipilä tuli kolmanneksi 16 prosentin kannatuksella.

Vaikka SDP:n puheenjohtaja nousikin gallupin kärkeen, eivät kyselyn toisen osion tulokset mairittele. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista arvioi, että mielipidemittausten kärjessä kokoomuksen kanssa viime aikoina viihtyneen SDP:n suosio johtuu puolueen poliittisista avauksista ja hyvistä ehdotuksista. Peräti 61 prosenttia vastaajista taas katsoi, että SDP:n menestys gallupeissa johtuu yleisestä kyllästymisestä hallitukseen ja 29 proenttia, että kyse on hallituspuolueiden huonoudesta.