Ylen gallup: PS lähestyy demareita

Tällä kertaa perussuomalaisten kannatusnousu tulee ennen kaikkea naisäänestäjiltä.

Perussuomalaiset on nostanut kannatustaan puoli prosenttiyksikköä 19,5 prosenttiin. Perussuomalaiset kirivät demareiden etumatkaa. SDP on menettänyt kannatustaan 0,6 prosenttiyksikköä päätyen 21,2 prosenttiin, mutta on silti yhä suosituin puolue.

– Tällä kertaa perussuomalaisten kannatusnousu tulee ennen kaikkea naisäänestäjiltä, Ylen kyselyn tausta-aineistoja tulkitseva tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoo.

Kokoomus on menettänyt kannatustaan toisena peräkkäisenä kuukautena ja saa nyt 16,6 prosentin suosion.

– Erityisesti kokoomuksen kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa. Muista puolueista kokoomus vuotaa eniten perussuomalaisiin, joka on yrittäjien keskuudessa suosituin puolue, Turja sanoo.

Keskusta on saanut hieman lisää kannatusta ja on nyt 12,4 prosentissa.

Vihreiden kannatus on 10,8 prosenttia. Kun Maria Ohisalo viime vuoden kesällä nousi puheenjohtajaksi, puolueen kannatus mittauksissa liikkui vielä yli 14 prosentissa.

SDP 21,2 (-0,6)

PS 19,5 (+0,5)

Kokoomus 16,6 (-1,1)

Keskusta 12,4 (+0,9)

Vihreät 10,8 (-0,1)

Vas 7,7 (-0,2)

RKP 4,3 (-0,2)

KD 4,0 (+0,7)

Liik 1,6 (-0,2)

Muut 1,9 (+0,3)

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 2 457 suomalaista. Haastattelut tehtiin 12.10.–3.11. Puoluekantansa kertoi 1 661 vastaajaa.