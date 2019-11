Ylemmät toimihenkilöt ylityökieltoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimenpiteillä YTN pyrkii painostamaan Teknologiateollisuutta työehtosopimusneuvotteluissa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on asettanut ylityökiellon ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellon teknologiateollisuudessa sekä konsultti- ja suunnittelualalla työskenteleville ylemmille toimihenkilöille. Toimenpiteet alkavat huomenna keskiviikkona ja jatkuvat 20. joulukuuta saakka, mikäli sitä ennen toimialoilla ei saavuteta sopimusta.

Kyseisellä kahdella alalla työskentelee Teknologiateollisuus ry:n mukaan noin 100 000 ylempää toimihenkilöä.

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksan mukaan painostustoimenpiteillä halutaan vauhdittaa sopimusalojen verkkaisesti edenneitä työehtosopimusneuvotteluja. Neuvottelut ovat jatkuneet jo useita viikkoja, ja sopimusten voimassaolo on päättynyt.

– Teknologiateollisuus ry:n vaatimukset ovat olleet monilta osin hankalia eikä liikkumista ole mainittavasti tapahtunut. YTN tavoittelee ostovoiman turvaavaa palkkaratkaisua, joka kuroo umpeen asiantuntijoiden palkkojen kansainvälisistä jälkeenjääneisyyttä. Haluamme myös eroon kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomasta palkattomasta työajan pidennyksestä, hän toteaa tiedotteessa.

Oksan mielestä työnantajat ovat neuvotteluissa jumiutuneet sekä työajan pidennyksen jatkamiseen sekä laskennallisen kustannuskilpailukyvyn tuijottamiseen. Oksan mukaan kilpailukyvyn perusta on ammattitaitoinen, osaava henkilöstö, joka ansaitsee asianmukaisen palkan panoksestaan.

– Etenkin olemme huolissamme asiantuntijoiden palkkojen tasosta, joka on jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Nyt jos koskaan on korkea aika kuroa umpeen tätä kuoppaa. Jos näin ei tapahdu, kovimmat osaajat alkavat hakeutua kiihtyvällä tahdilla ulkomaille. Ja se jos mikä on kilpailukyvyn kannalta turmiollista, Oksa huomauttaa.

Toimenpiteiden ulkopuolella ovat tehtävät, joiden laiminlyönti voi uhata kansalaisten henkeä tai terveyttä tai joiden hoitamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävän ympäristöonnettomuuden riskin.