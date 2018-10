Yleinen työttömyyskassa laskee jäsenmaksuaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

YTK:n hallitus on päättänyt laskea jäsenmaksua jo toisena vuotena peräkkäin.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n hallitus on päättänyt laskea ensi vuoden jäsenmaksun 92 euroon, mikä on kahdeksan euroa nykyistä vähemmän. Jäsenmaksua lasketaan jo toisena vuotena peräkkäin.

Jäsenmaksun lasku on YTK:n mukaan mahdollista alentuneen työttömyysasteen ansiosta. Matala työttömyysaste pienentää työttömyyskassan etuusmenoja ja mahdollistaa jäsenmaksun alentamisen.

Ammattiliittoihin sitoutumattomassa YTK:ssa on 410 000 jäsentä, mikä on noin 19 prosenttia kaikista palkansaajista. Tämän vuoden aikana YTK:hon on liittynyt yli 50 000 uutta jäsentä.

– Perinteisesti noususuhdanteessa jäsenmäärän kasvu hieman hidastuu. Uskon, että osaltaan työn murros ja työelämän pirstaloituminen voivat lisätä halua turvata ansiotaso. Jäsenyys työttömyyskassassa on tähän hyvä ratkaisu, YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki kertoo tiedotteessa.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste on laskemassa viime vuoden yhdeksästä prosentista kahdeksan prosentin tuntumaan, mikä alittaa jo vuoden 2013 tason.

– Työmarkkinoilla on nyt selvästi näkyvissä hyvä vire. Työmarkkinat vetävät ja erityisesti osa-aikatöiden määrä vaikuttaa lisääntyneen. Niitä kohtaan löytyy myös kiinnostusta ja tekijöitä, Alamäki arvioi.

Finanssivalvonta vahvistaa vielä erikseen nyt päätetyn jäsenmaksun.