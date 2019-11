Yle: Yli 90 prosenttia hoivakodeista tarkastettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valviran ylijohtajan mukaan hoivakodissa asuminen on nyt turvallisempaa kuin vuosi sitten.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson uskoo, että vanhusten ympärivuorokautisen hoivan turvallisuutta on pystytty parantamaan viime kevään hoivakotiskandaalin jälkeen, uutisoi Yle.

Henrikssonin mukaan Valviralle tulleiden kanteluiden määrä on lisääntynyt merkittävästi sen jälkeen, kun vanhustenhoidon ongelmat alkuvuodesta nousivat julkisuuteen.

– Hoivakotikohu on alentanut ihmisten kynnystä tehdä kanteluita myös muilta sektoreilta. Terveydenhuollon kantelutkin ovat kasvaneet 20 prosenttia, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan kohu on saanut kunnat ja hoivapalveluita tarjoavat yritykset parantamaan toimintaansa. Kohun jälkeen noin 90 prosenttia vanhusten ympärivuorokautisista hoivayksiköistä on tarkastettu. Suurin osa valvonnasta on ollut kuntien tekemää.

– Varovainen arvaukseni on, että nyt on keskimäärin turvallisempaa olla vanhus hoivakodissa kuin vuosi sitten, Henriksson sanoo.

Henriksson sanoo, että ennen viime kevään kohua Valviran tai alueellisesti valvontaa suorittavien viranomaisten antamiin kehotuksiin ei aina suhtauduttu vakavasti.

– Joskus tilanne on parantunut hetkeksi ja sitten taas huonontunut. Tai sitten ei ole vain uskottu, mitä olemme sanoneet. Tämä on nyt muuttunut, Henrikson sanoo.

Henrikssonin mukaan mukaan ongelmayksiköitä on kuitenkin edelleen kymmeniä sekä yksityisellä että julkisella puolella.

– Se on aivan liian suuri määrä, koska niitä ei saisi olla yhtään.