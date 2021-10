Yle: Yhdistyksen 2000 tiedostoa meni, kun vetäjä kuoli – ”aivan hirveä homma”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja oli hoitanut yksin lähes kaikki toimistoasiat.

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtajan menehtyminen viime keväänä ajoi järjestön yllättäviin ongelmiin.

Ylen mukaan kyseinen henkilö oli hoitanut yksin lähes kaikki toimiston käytännön asiat. Hän oli salannut yhdistyksen tietokoneella olevat tiedostot ohjeiden mukaisesti suojatakseen niitä ulkopuolisilta tahoilta. Ne aukesivat salasanoilla, jotka eivät olleet kenenkään muun tiedossa.

– Kaikki oli yhden miehen takana. Eihän niitä saatu auki, kalatalouskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Taisto Huotari sanoo.

Hänen mukaansa tapahtunut on ollut ”aivan hirveä homma”. Tietokoneessa oli lähes 2 000 tiedostoa, joiden mukana oli tilinpäätöksiä, hankeraportteja ja tiedot kalanistutuksista.

Huolena on, että osa laskutuksista on ehkä jäänyt hoitamatta. Huotarin mukaan muistitikkuja ei ollut salattu, joten niiden kautta osa tiedoista on saatu palautettua.

Paikalle kutsuttu asiantuntija sai viidesosan tiedostoista auki. Asiantuntijat muistuttavat, että avainhenkilöillä tulisi aina olla varahenkilöt. Kaikkia tietoja ei myöskään pitäisi koskaan säilyttää vain yhdellä tietokoneella esimerkiksi kovalevyn hajoamisriskin vuoksi.

Säännöllisen varmuuskopioinnin ohella olisi hyvä hankkia salasanojen hallintaohjelma, jossa on kaksivaiheinen tunnistautuminen. Salasanat voi tallentaa vahvalla salasanalla suojattuun muistitikkuun, jonka sijainnin ja salasanan tietävät valitut henkilöt.