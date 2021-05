Yle: Vuosaareen saapuneella rahtilaivalla epäillään intialaista virusmuunnosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pietarista Vuosaaren satamaan vappuaattona saapuneella rahtilaivalla epäillään koronatartunnan saaneilla virusmuunnosta.

Helsingin epidemologisen toiminnan ylilääkärin Sanna Isosompin mukaan tulokset tarkentuvat vielä, mutta on vahva epäily, että kyseessä on yksi kolmesta Intian varianttikannasta, kertoo Ylen uutiset.

Valencia Express -rahtilaivan koko 24 henkilön miehistö on testattu useampaan kertaan ja koronavirustartunta on todettu kaikkiaan 15 henkilöllä.

Kaksi tartunnan saanutta on toimitettu sairaalahoitoon. Loput sairastuneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Muutamien osalta eristys on jo purettu.

Helsinki sai Isosompin mukaan ennalta tiedon laivan saapumisesta ja siitä, että laivalla on koronavirustartunnan saaneita.

– Tilanteessa pystyttiin etenemään suunnitelmallisesti hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa, hän sanoo Ylelle.

Intian virusmuunnoksia on aiemmin todettu Suomesta kymmenkunta tapausta, jotka ovat pääosin löytyneet rajatestauksessa.