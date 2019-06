Yle: Virossa laillinen kevytkannabis kiinnostaa turisteja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuotteiden maahantuonti Suomeen voidaan tulkita huumausainerikokseksi.

Tallinnaan on auennut kevään ja kesän aikana kevytkannabista myyviä kauppoja ja kahviloita. Kauppa on käynyt vilkkaammin kuin yrittäjät ennakoivat, kertoo Yle.

– Asiakaskuntamme on laaja. Täällä käy nuoria ja vanhoja, virolaisia ja ulkomaalaisia. Moni tulee tänne lasten ja lemmikkien kanssa. Suomalaisturisteja käy paljon, kertoo yrittäjä Marko Hammarberg.

Kevytkannabis on hamppukasvin kukintoa sisältävä nautintoaine, joka sisältää vain pienessä määrin päihdyttävää THC:tä. Virossa on laillista myydä tuotteita, joiden THC-pitoisuus on alle 0,2 prosenttia. Tuotteissa voi kuitenkin olla runsaammin kannabidiolia (CBD). Yhdiste ei päihdytä, mutta sillä kerrotaan olevan rentouttava ja rauhoittava vaikutus.

Liikkeissä on myynnissä muun muassa hamppukasvin taimia, hamppukasvin siemeniä, hamppukasvin kukintoja ja hamppuproteiinia sekä kevytkannabista sisältäviä leivonnaisia ja juomia.

– Nämä ovat täysin laillisia kevytkannabistuotteita, joilla ei ole päihdyttävää vaikutusta, Hammarberg kertoo Ylelle.

Virossa CBD:tä sisältäviä tuotteita saa myydä ainoastaan ravintolisänä. Suomessa sen sijaan CBD on luokiteltu lääkeaineeksi, johon ei voi saada reseptiä kuin poikkeustapauksissa. CBD:tä sisältäviä tuotteita ei tällä hetkellä saa myydä missään muodossa Suomessa.

Kevytkannabiksen maahantuonti Suomeen voidaan Ylen mukaan tulkita huumausainerikokseksi, joten tuliaisina tuotteita ei kannata tuoda Tallinnan-matkalta.

– Kehotan kaikkia suomalaisasiakkaitamme nauttimaan meiltä ostamansa tuotteet täällä Viron puolella. Huumekoirat eivät haista eroa päihdyttävän kannabiksen ja kevytkannabiksen välillä, Hammarberg vinkkaa.