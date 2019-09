Yle: Virossa arvostellaan Pekka Haavistoa – ”tämä on huonoin vaihtoehto”

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu sanoo Yle Uutisille, että EU:n ja Venäjän suhteiden ongelmat johtuvat Venäjän toimista Itä-Ukrainassa.

– Suhteet eivät tule paranemaan ennen kuin Venäjä lopettaa kansainväliset oikeusrikkomuksensa siellä, Urmas Reinsalu sanoo Ylelle.

Reinsalun mukaan asiat muuttuivat dramaattisesti 2014, kun Venäjä tunkeutui itäiseen Ukrainaan ja valtasi Krimin.

– EU:n kivijalka ovat oikeusvaltiot, kansainvälisen oikeuden noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Näistä arvoista on pidettävä kiinni.

Kyse on kommentista Suomen ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.), joka viime viikolla sanoi Financial Timesille, että, että Euroopan unionin pitäisi parantaa suhteitaan Venäjään.

Aiemmin myös Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves arvosteli Haaviston kommentteja.

Viron entinen ulkoministeri, europarlamentaarikko Urmas Paet (Renew Europe -ryhmä) katsoo Ylellä, että Venäjän ja EU:n tulehtuneet välit ovat Venäjän omaa syytä.

– Huonoin mahdollinen vaihtoehto on se, että (Vladimir) Putin tapaa yksitellen EU-maiden johtajia ja tajuaa, ettei mitään yhteistä linjaa ole – että kaikki maat haluavat eri asioita. Putinille ei pidä antaa kuvaa, että EU voisi jakautua eri leireihin Venäjä-kysymyksiin liittyen, Urmas Paet sanoo.

– Kaikki EU-maat ovat olleet yksimielisiä pakotteiden noudattamisesta ja säilyttämisestä, mikä on todella positiivinen asia.

– EU kiinnostaa Venäjää lähinnä kauppakumppanina. En usko Venäjän muuttavan lähitulevaisuudessa toimiaan Ukrainassa niin paljon, että yhteistyö Euroopan kanssa voisi syventyä, Paet toteaa.

LUE MYÖS:

Ulkoministeri Pekka Haavisto: Suhteita Venäjään parannettava (VU 4.9.2019)

Viron ex-presidentti jyrähtää Pekka Haavistolle: Venäjä on itse syyllinen (VU 4.9.2019)

The slight glimmer of hindsight that comes from 35 years of doing foreign policy, it's a rule: every Western foreign minister lacking relevant experience comes in believing all earlier officeholders were idiots. But *he* or *she* will be the one to set Russia relations right.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 4, 2019