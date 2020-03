Yle: Vihreät harkitsisi jalkapantoja, jos se rajoittaisi valvontaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisitarkastaja pitää pantoja kalliina ja kehnona vaihtoehtona.

Hallitus listaa pian hallitusohjelmaan kirjatuista turvapaikanhakijoiden jalkapannoista, kertoo Yle. Kysymys jalkapannoista on aiheuttanut erimielisyyksiä jo hallitusneuvotteluissa.

Vihreät lähtevät kannassaan siitä, että jos jalkapannat kirjataan Suomen lakiin, niistä on tultava lievempi vaihtoehto nykyisille turvaamistoimille eli säilöönotolle tai asumisvelvollisuudelle.

– Jos puhutaan vähemmän rajoittavasta valvonnasta, silloin teknisestä valvonnasta voidaan keskustella, sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen toteaa.

Keskusta on puolestaan korostanut hallituksen riveistä löytyvän tahtoa torjua laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua.

– Halutaan varmistaa, että maahanmuutto on kokonaisuus. Hädänalaisimpia, kuten huono-osaisia lapsia tulee auttaa, mutta tarvitaan myös tiukempia keinoja laittomaan maahanmuuttoon ja laittomaan maassaoloon puuttumiseen. Tekninen valvonta on yksi osa tätä kokonaisuutta, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) summaa.

Ministerien linjausta siitä, kirjataanko pannat lakiin vai ei, odotetaan myöhemmin keväällä. Kovin todennäköiseltä ei jalkapantojen käyttöönotto kuitenkaan vaikuta. Sisäministeriön muistiota tehnyt poliisitarkastaja Joni Länsivuori pitää sitä kalliina ja kehnona korvikkeena säilöönotolle.

– Säilöönotto on ainoa turvaamistoimista, jolla pystytään varmistamaan, että palautuspäätöksen saanut ihminen on varmasti tavoitettavissa, jos hän on esittänyt viitteitä siitä, että hän aikoo pakoilla palautusta, Länsivuori arvioi.