Yle: Verottaja iski koiranäyttelyjen palkintoihin

Palkintojen ilmoittaminen tulorekisteriin työllistää koiraharrastajia.

Vuoden alussa käyttöönotettu tulorekisteri on aiheuttanut päänvaivaa myös koiraharrastajille, kertoo Yle. Aiemmin palkintojen ilmoittamista tulorekisteriin ovat tuskastelleet muun muassa pilkkiharrastajat.

Koiraharrastusseuroja kismittävä muutos on kilpailupalkintojen 100 euron alarajan poistuminen. Sen seurauksena kaikki rahanarvoiset palkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Isossa koiranäyttelyssä voidaan jakaa kymmeniä palkintoja. Ilmoitusten kirjaaminen käsin on työlästä, etenkin kun jokaisesta voittajasta tarvitaan yksityiskohtaiset tiedot henkilötunnuksesta lähtien.

Joensuun agilityurheilijoiden rahastonhoitaja Laura Tukiainen huomauttaa, että mikäli palkinto ilmoitetaan tulorekisteriin tulona, pitäisi osallistumismaksu ja matkakulut voida vähentää tulonhankintakuluna.

– Verottaja voi vielä olla koiraihmisten kanssa hätää kärsimässä, koska palkintojen arvot ovat hyvin pieniä verrattuna kilpailusta koituviin osallistumiskustannuksiin.

Maaliskuussa verottaja tarkensi ohjeistusta linjaamalla, ettei vähäisiä palkintoja tarvitse ilmoittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi mitalit, pokaalit, kahvipaketit ja pienet tavarapalkinnot, kuten lippalakit.

Koirakilpailuissa palkinnot ovat tyypillisesti pieniä leluja ja herkkuja, joten kovin usein palkinnoista ei jouduta ilmoittamaan. Arvokkaampia 50–90 euron arvoisia koiranruokasäkkejä on palkintona lähinnä suurissa koiranäyttelyissä ja -kilpailuissa.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon on koottu kansalaisten palkkatiedot. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista. Vuoden 2020 alusta rekisteriin kirjataan myös eläkkeet ja etuudet. Tulotietoja tarvitsevat viranomaiset, kuten verottaja, Kela ja eläkelaitokset, saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.