Yle: Vapaaehtoisten rikostaustoja selvitetään yhä vähän

Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden rikostaustoja selvitetään yhä melko harvoin.

Selvityksen mahdollistava laki on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. Sinä aikana rikostausta on selvitetty noin 17 100 vapaaehtoiselta. Määrä on pieni verrattuna siihen, että vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten kanssa tekee monikymmenkertainen määrä ihmisiä. Oikeusrekisterikeskuksen mukaan viime vuonna otteita luovutettiin noin 5 700 kappaletta.

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoo Ylen Uutisille, että haettujen otteiden määrä on yhä pieni verrattuna vapaaehtoisten määrään.

Hänen mielestään laki on tarpeellinen ja vapaaehtoisia käyttävien tahojen kannattaa sitä hyödyntää.

– Sanoisin näin, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjä, joka ei tätä mahdollisuutta hyväkseen käytä, ottaa aika suuren riskin, Tolvanen sanoo.

Vapaaehtoisen rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjä Oikeusrekisterikeskukselta. Hakemuksessa pitää olla kirjallinen suostumus vapaaehtoiselta.

Rikostaustaotteeseen merkitään sellaiset tiedot, joilla on arvioitu olevan merkitystä, kun työskennellään lasten ja nuorten kanssa. Tällaisia ovat tuomiot tietyistä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, vapauteen kohdistuvista rikoksista ja huumausainerikoksista.