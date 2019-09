Yle: Valinnanvapauden kokeilussa asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tampereen kokeilussa terveyskeskuskäynnit ja sitä myötä kulut kasvoivat.

Tampereen valinnanvapauskokeilussa innokkaimmin terveysasemaa vaihtoivat työikäiset ja lapsiperheet ja vähiten iäkkäät, yli 75-vuotiaat ihmiset, kertoo Yle.

Kokeiluun lähteneet asiakkaat saivat käyttää yksityisiä terveyspalveluita julkisen palvelun hinnalla.

Valinnanvapauskokeilussa terveysaseman vaihto oli mahdollista liki 23 000 tamperelaiselle. Mahdollisuutta käytti noin 3 000 ihmistä eli 14 prosenttia.

Terveysasemakokeilu päättyy Tampereella syyskuun lopussa. Jo nyt tiedetään, että terveyskeskuskäynnit ja näin myös kulut kasvoivat ainakin lyhyellä aikavälillä.

– Kustannuksia lisäsi se, että kokeilussa terveysasemien käyttäjiksi siirtyi ihmisiä, jotka aiemmin olivat käyttäneet työterveydenhuoltoa tai yksityislääkäreitä, Tampereen kaupungin projektipäällikkö, terveyskeskuslääkäri Eeva-Kaisa Mäkinen kertoi Ylelle.

Käyntien määrää on lisännyt myös se, että kokeilun yksityisillä toimijoilla on lyhyemmät jonot kuin kaupungin omilla terveysasemilla. Säästöä kaupungille syntyi siitä, että ensiavun käyttö väheni kymmenen prosenttia. Myös asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyi.

Yksityiset terveysasemat keräsivät asiakkaita

Terveyspalveluyritys Pihlajalinna sai Tampereella isoimman potin valinnanvapauskokeiluun lähteneistä asiakkaista. Kaksi kolmesta vaihtajasta valitsi keskustan kauppakeskuksessa toimivan Pihlajalinnan aikojen hyvän saatavuuden ja sijainnin vuoksi.

Tampereen kokeilu on osa valtakunnallista, edellisen hallituksen sote-valmisteluun liittyvää kokeilua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla vuodesta 2017 alkaen. Kokeilualueille on myönnetty valtionavustusta yhteensä noin 23,5 miljoonaa euroa. Rahoitus päättyy lokakuun lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäällikkö Vuokko Lehtimäen mukaan Tampereen seudulla saadut tulokset ovat tyypillisiä kaikille sote-keskuskokeiluille eri puolilla Suomea.

– Joka alueella kokeilussa mukana olleiden yksityisten terveysasemien käyttäjiksi tuli uusia asiakkaita. Joka paikassa näkyy myös se, että nopeaan palveluun pääsyyn ollaan tyytyväisiä, Lehtimäki sanoi Ylelle.