Yle: Vakavat rokotehaitat erittäin harvinaisia

Koronarokotteen vakavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia, kertoo Yle. Vakavia allergisia reaktiota on ollut yhdellä sadasta tuhannesta koronarokotteen saajasta.

Haittavaikutus katsotaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman.

– Mitään uutta sellaista ei ole tullut ilmi, että olisi syytä rajoittaa rokotteiden käyttöä, Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen sanoo.

Marraskuun loppuun mennessä koronarokotteista oli tehty lähes 1 000 vahinkoilmoitusta Lääkevahinkovakuutusyhtiöön. Korvauksia on myönnetty 220 kappaletta, kielteisiä päätöksiä on 268 ja käsittelyssä on 458 vahinkoilmoitusta.