Yle: Vain prosentti ei hillitsisi ilmastonmuutosta

Ylen kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista on kunnianhimoisen ilmastopolitiikan kannattajia.

Vain yksi prosentti suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta ei tarvitse hillitä, uutisoi Yle. Samalla 53 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen on oma-aloitteisesti muutettava elintapojaan.

Puoluetaustan mukaan tarkasteltuna oma-aloitteista elintapojen muuttamista kannattivat eniten RKP:n kannattajat, joista 73 prosenttia oli valmiita omaehtoiseen elintapojen muuttamiseen. Kielteisimmin asiaan suhtautuivat perussuomalaiset, joista vain 32 prosenttia oli valmiita elintapojen muutokseen.

Kokoomuksen ja vasemmistoliiton äänestäjistä omaehtoista elintapojen muutosta kannatti 61 prosenttia, keskustan ja SDP:n äänestäjistä 52 prosenttia.

Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälän mukaan ilmastonmuutoksen todellisuudesta ja sen hillitsemisen tarpeesta ei tarvitse Suomessa enää keskustella.

– Uutinen on hyvä, mutta sen realisoituminen on vähän vaikeampi polku. Tämä tutkimus kuitenkin kertoo päättäjille, että toimintatapamuutokset tulee tehdä helpommiksi, Seppälä sanoo.

Kyselyn mukaan 29 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suomalaisten tai Suomen ei pidä muuttaa toimintaansa, sillä ratkaisut on tehtävä kansainvälisellä tasolla.

Seppälän mukaan tulokset osoittavat, että ei pidä jäädä odottamaan EU:n päätöksiä vaan Suomen on ryhdyttävä ilmastotoimissa edelläkävijäksi. Päätöksentekijöiden pitää luoda ratkaisupolku ja lainsäädännöllisiä reunaehtoja, jotka helpottavat kuluttajien elämäntapamuutoksia, hän sanoo.

– Enemmistö suomalaisista on kunnianhimoisen ilmastopolitiikan takana, vaikka tiedämme hyvin, että Suomen ratkaisut eivät yksin tätä ilmastonmuutosta millään tavalla ratkaise, Seppälä sanoo.