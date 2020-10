Yle: Vaasassa karanteeniin yli 1000 henkilöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaasan sairaanhoitopiirin koronatartuntojen määrä jatkaa jyrkkää nousua.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on nyt 159 vahvistettua koronavirustartuntaa, joista suuri osa on todettu opiskelijoilla. Tartuntataudeista vastaava Heikki Kaukoranta arvioi Ylelle, että seuraavan kahden vuorokauden sisällä Vaasassa on karanteenissa yli tuhat henkilöä.

Vielä kolme päivää sitten vahvistettuja tartuntoja oli 110. Tänään Vaasan sairaanhoitopiirissä on vahvistettu 25 uutta koronavirustartuntaa.

Gerbyn terveysasema suljetaan maanantaista eteenpäin. Päätös johtuu siitä, että tartuntojen jäljittämiseen, altistuneiden selvittämiseen ja karanteenipäätösten tekemiseen tarvitaan lisää väkeä.

– Tämä on perusterveydenhuollon voimavaroille suunnaton työmäärä. Perustehtävä joutuu väistymään, Kaukoranta sanoo Ylelle.

Kaukoranta uskoo, että tartuntojen määrä tulee lähiaikoina kasvamaan runsaasti. Kaikista mahdollisista altistumispaikoista ja -ajoista ei ole vielä myöskään täyttä selvyyttä, joten niitäkin tulee varmasti lisää.

Vaasalainen yökerho Fontana tiedotti eilen illalla Facebook-sivuillaan, noin tuntia ennen avaamisaikaa, sulkevansa ovensa toistaiseksi. Koronatartuntoja on todettu henkilöillä, jotka ovat asioineet useana iltana Fontanassa.