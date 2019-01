Yle: Uudessa lastensairaalassa on kosteusvahinkoja

Lastensairaalan projektipäällikön mukaan rakentamisessa on tapahtunut ’joitakin pieniä virheitä’.

Uuden lastensairaalan kuudennessa kerroksessa on parhaillaan menossa kuivatus, kertoo Yle.

Lisäksi Ylen sairaalan työntekijöiltä saamien tietojen mukaan kosteusvahinkoja on ollut myös sairaalan kolmannessa ja kahdeksannessa kerroksessa. Niiden laajuudesta ei ole tarkkaa tietoa, sillä Yle ei saanut lupaa käydä tai kuvata tiloissa.

Sairaala luovutettiin käyttöön viime toukokuussa kaksi kuukautta etuajassa.

– Olen tietoinen, että meillä on ollut muutama pieni vesivahinko. Niitä on kuivattu ja yhdessä kohteessa kuivatus on vielä käynnissä. Rakentamisessa on tapahtunut joitakin pieniä virheitä, joiden seurauksena nämä ovat tapahtuneet, kommentoi Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö, lastentautien dosentti Pekka Lahdenne Ylelle.

Lahdenne painottaa, että vahinkojen suuruusluokka ei ole estänyt sairaalan toiminnan järjestämistä suunnitelmien mukaan.

SRV Rakennuksen mukaan kuudennen kerroksen osalta kyseessä on pieni vahinko, joka on aliurakoitsijan yksittäinen rakennusvirhe.

– Siellä on syynä tällainen talotekniikan putkivuoto ja talotekniset työt on tuossa kohteessa tehty sivu-urakkana. Ne eivät ole kuuluneet meidän urakkasuoritukseen, sanoi Lastensairaalan projektipäällikkö Mirja Serenius SRV Rakennuksesta Ylelle.

Ylen lastensairaalan työntekijöiltä saamien tietojen mukaan uuden rakennuksen kanssa on ollut muitakin haasteita. Henkilökunta on kirjannut keskimäärin satoja tiloihin liittyviä huoltopyyntöjä kuukaudessa. Korjaus-, huolto- ja asennustoiveita on ollut muun muassa ovien kiinni menemisestä sälekaihtimien toimimattomuuteen, viemäreiden tukoksista kattopaneelin putoamiseen ja esimerkiksi lääkehuonetta ei ole saanut lukkoon.

Sairaalan johto painottaa, että muutos-, huolto- ja korjaustarpeet ovat olleet pieniä ja niihin on reagoitu välittömästi niiden tultua esille.