Yle: Työttömät hakevat eläkettä kiertääkseen aktiivimallia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aktiivisuusvelvoite ei ole voimassa, kun henkilöllä on työkyvyttömyyden eläkehakemus vireillä.

Eläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekkään mukaan työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on lisääntynyt selvästi tämän kevään aikana. Varmassa kasvua on jopa seitsemäntoista prosenttia.

Syyksi eläkehakemusten määrän kasvuun on arveltu aktiivimallia.

– Aktiivimallissa on käytäntö, että aktiivisuusvelvoite ei ole voimassa sinä aikana, kun henkilöllä on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä. Tämä on nyt yksi tapa siirtää tai saada lisää aikaa siihen, että milloin aktiivimalli mahdollisesti pienentäisi toimeentuloa, Jukka Kivekäs sanoo Ylelle.

Hän kertoo vastaanotoille saapuvan henkilöitä, joilla ei ole vakavaa sairautta.

– Tyypillinen tapaus, missä me katsotaan aktiivimallin vaikuttaneen, on tilanne, jossa pitkään työttömänä ollut henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä, Kivekäs sanoo.

– Yllättäen vastaanotolle hakeutuvalla henkilöllä on vain vähän terveydenhuollon kontakteja, ja hän haluaa heti eläkelausunnon, hän lisää.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo seuraavansa tilannetta. Ylijohtaja Outi Antilan mukaan ilmiön taustalla voi olla piilevää työkyvyttömyyttä.