Yle: Työllisyysaste on noussut eniten yli 55-vuotiaiden joukossa

Talouskasvu on ollut laaja-alaista ja töitä ovat saaneet kaikki ikä- ja ammattiryhmät kaikilta alueilta.

Vielä vuosi sitten juuri kukaan ei uskonut, että hallituksen asettamat työllisyystavoitteet toteutuisivat. Myös työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) työllisyystavoitteisiin suhtauduttiin epäillen, kertoo Yle.

– Ei sitä oikein kukaan pitänyt realistisena. Nyt alkaa näyttää siltä, että ainakin kohtalaisen lähelle niitä tavoitteita voitaisiin päästä. Viimeisten 4–5 kuukauden aikana työllisyys on kasvanut todella voimakkaasti, TEM:n neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo kertoi Ylelle.

Alatalon mukaan työpaikat menneet käytännössä kaikille, sillä talouskasvu on ollut laaja-alaista, eikä se ole keskittynyt vain tietyille alueille tai toimialoille.

– Voisi sanoa, että kaikissa ryhmissä on työllistytty. Töitä ovat saaneet sekä miehet että naiset, kaikki ikä- ja ammattiryhmät kaikilta alueilta.

Ikäryhmien mukaan työllisiä tarkasteltaessa erottuu kuitenkin yksi ryhmä, jonka työllisyysaste on noussut erityisen paljon. Työ- ja elinkeinoministeriöstä pyydettyjen laskelmien mukaan eniten työllisyysaste on noussut yli 55-vuotiaiden joukossa. Jos vertailukohtana on vuoden 2015 ensimmäinen neljännes, heidän työllisyysasteensa on noussut kuusi prosenttiyksikköä.

Toiseksi eniten työllisyysaste on noussut nuorimmassa 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jonka työllisyysaste on noussut kolmessa vuodessa lähes kolme prosenttiyksikköä. Heitä ennen työmarkkinoille tulleiden 25–34-vuotiaiden ikäluokalla työllisyysaste taas on noussut vain 1,5 prosenttiyksikköä.