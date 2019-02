Yle: Lukuisia virheellisiä turvapaikkapäätöksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksistä 4,9 prosenttia on virheellisiä.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksistä 330 oli virheellisiä viime vuonna, uutisoi Yle. Virheiden lukumäärä on ollut nousussa viimeiset neljä vuotta. Virheellisten päätösten osuus kaikista turvapaikkapäätöksistä on 4,9 prosenttia, mikä on vain 0,1 prosenttia sisäministeriön asettamasta ylärajasta.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo pitää virheiden määrää liian korkeana. Virasto on perustellut korkeita virhemääriä vuosien 2015-2016 poikkeuksellisella tilanteella. Revon mukaan Maahanmuuttovirasto on pyrkinyt vähentämään virheitä valvomalla omaa päätöksentekoaan paremmin.

– Suoritamme pistokoetarkastuksia ja sen arvion perusteella kohdennamme koulutusta tai palautetta.

– Tästä ei ole meille mitään sanktioita tulossa, jos raja (5,0 prosenttia) ylitetään. Eikä myöskään palkkioita, jos tavoite alitetaan, Repo toteaa.

Virhe turvapaikkapäätöksessä tarkoittaa, että Maahanmuuttovirastossa ei hallinto-oikeuden mukaan ole tulkittu lakia oikein tai että turvapaikan tarvetta ei ole tutkittu riittävän perusteellisesti. Suuri osa virheellisistä päätöksistä muuttuu käsittelyn jälkeen kielteisestä myönteiseksi.