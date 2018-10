Yle: Tupakoinnin kieltoa parvekkeilla hakenut alle 200 taloa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hakuprosessi on koettu taloyhtiöissä raskaaksi.

Parveketupakoinnin kieltoa on hakenut vain alle 200 taloyhtiötä, kertoo Yle.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen toimiston keräämien tietojen mukaan pääkaupunkiseudulla parveketupakointikielto on myönnetty 58 kiinteistölle. Turun seudulla luku on 17 ja Tampereen seudulla 16. Pääkaupunkiseudulla on lisäksi vireillä 37 lupaa, Turun seudulla kolme ja Tampereen seudulla neljä lupaa.

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen toimistosta kertoo Ylelle, että hakuprosessi on koettu kohtalaisen raskaaksi.

– Se vaatii paljon selvittelytyötä, kuulemislomakkeen täyttöä ja muuta. Se on työläs, Kallio toteaa.

Toinen syy liittyy valvontaan. Ensin taloyhtiö ilmoittaa viranomaiselle havaitun rikkeen, ja sitten viranomaisen on todettava se. Rikkeen tekijää on ensin kuultava. Jos hän uusii rikkeensä, hänelle voidaan määrätä uhkasakko.

– Se prosessi on tähän tarkoitukseen liian raskas, Kallio huomauttaa.

Turun kaupungin terveystarkastaja Markku Rohusella on tilanteeseen parannusehdotus.

– Jos minulta kysyttäisiin, ottaisin viranomaiset pois prosessista ja antaisin taloyhtiön päättää itse asiansa.