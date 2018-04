Yle: Tom Packalén ei usko Venäjän syyllistyneen myrkkyiskuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vertaa tilannetta taloyhtiön rikki menneeseen ikkunaan, josta epäiltäisiin naapurin lapsia ja varmuuden vuoksi rikottaisiin heidän pyöränsä.

Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén ei usko hetkeäkään, että Venäjä olisi syyllinen iskuun Salisburyn hermomyrkkyiskuun, kertoo Yle.

Packalén arvioi eilen illalla A-talkissa, että jos Venäjä olisi halunnut tappaa iskun kohteet, se olisi onnistunut siinä jo aikoja sitten ja viimeistään Salisburyn iskussa.

Packalén näkee, että Venäjän syyllisyydellä ei ollut painoarvoa, kun EU päätti diplomaattien karkotuksista vaan kyse oli puhtaasti siitä, että unioni halusi vastatoimillaan osoittaa yhtenäisyyttään.

– Tämä on vähän sama asia kuin jos jossain taloyhtiössä olisi mennyt ikkuna rikki ja epäiltäisiin naapurin lapsia niin käytäisiin varmuuden vuoksi rikkomassa heidän pyöränsä. Ei olla varmoja, ovatko he syyllisiä, mutta on pakko tehdä jotain. Jos itse olisin ollut päättämässä niin olisi odotettu, että syyllisestä tulee faktaa, Packalén sanoi Ylen mukaan.

Suomi karkotti yli 20 muun maan rinnalla yhden venäläisen diplomaatin. Kokoomuksen kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen pitää Suomen linjaa täysin kohtuullisena.

– Olisi ollut todella typerää jättäytyä tästä Ruotsin, Tanskan, Baltian maiden ja kaikkien muiden rintamasta. Suomi lähti mukaan poliittisista syistä Lissabonin sopimuksen hengessä. Siitä se vasta meteli olisi noussut, jos kaikki ympärillä olevat maat olisivat karkottaneet venäläisiä, mutta Suomi ei, Salolainen sanoi.

Ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari pitää Suomen ulkopoliittista linjaa Britannian hermomyrkkyiskuun reagoinnissa sekä perusteltuna että oikein mitoitettuna.

– Hybriditoiminnassa ja -vaikuttamisessa vastuusuhteet ovat tyypillisesti epäselviä. Pitäisikö meidän vaan sallia kaikenlainen toiminta eikä puolustautua lainkaan? Yksi parhaista strategioista on varmasti juuri tällainen yhteisrintama, Saari sanoi.