Yle: Toimeentulotuen ongelmia korjataan vasta nyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jo valmisteluvaiheessa kiinnitettiin asiantuntijan mukaan huomiota kunnan ja Kelan yhteistyön toimivuuteen.

Yle kertoi tiistaiaamuna, että sosiaali- ja terveysministeriössä aiotaan käynnistää toimeentulotukilain uudistus. Järjestelmässä on vakavia puutteita eniten tukea tarvitsevien kohdalla, ja osa jää jopa kokonaan ilman tukea.

Erikoistutkija Paula Saikkonen THL:stä kommentoi uutista Ylen Aamussa. Hänestä olisi hyvä huomioida, että ongelmat eivät ole olleet mikään yllätys. Jo valmisteluvaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, miten kunnan ja Kelan yhteistyö toimii.

– Kun 2016 huomattiin, ettei ole riittävän hyviä IT-järjestelmiä eikä valmista mallia yhteistyöhön, uudistusta ei kuitenkaan lykätty vaan vedettiin läpi. Herää kysymys, onko se ihan riittävää, että tilannetta lähdetään korjaamaan kolme vuotta sen jälkeen, kun uudistus on tehty, Saikkonen totesi.

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo toteaa, että kun perustoimeentulo muuttui tarveharkintaiseksi perustuloksi, yhdenvertaisuus on parantunut, tehokkuus on parantunut ja monet ovat tyytyväisiä. Mutta heikoimmassa asemassa olevien kohdalla, joilla on elämänhallinnan ongelmia, järjestelmä ei kuitenkaan toimi. Ennen raha ja palvelu olivat samassa paikassa, ja voitiin neuvotella sosiaalityöntekijöiden kanssa lisätarpeista.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö Soste ry:n edunvalvontapäällikkö Anne Perälahden mukaan Kela-siirto tehtiin nopealla aikataululla, ja lakia muutettiin tuolloin vain pakollisilta osin. Kyselyissä on havaittu, että yhteistyö Kelan ja kuntien välillä ei aina toimi toivotulla tavalla. Erilaisia kehityshankkeita on kyllä käynnistetty, mutta kunnollista kaksisuuntaista yhteydenpitokanavaa ei ole onnistuttu luomaan.