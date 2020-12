Yle: Tiukat rajoitukset voimaan aikaisintaan helmikuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntatautilain muutos antaisi terveysviranomaisille valtuuksia, joita ei ole edes valmiuslaissa.

Hallitus antoi viimein eilen torstaina eduskunnalle tartuntatautilain muutosesityksen. Sen käsittely aloitetaan ylimääräisessä istunnossa huomenna lauantaina.

Lakimuutos on ollut tekeillä jo kesästä asti ja se oli lähes valmis jo pari kuukautta sitten, kertoo Yle. Työ on ollut vaativaa ja hallituksen sisällä on ollut asiasta poliittisia erimielisyyksiä.

– Ei tämä ehdi valmistua missään tapauksessa ennen joulua, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoi Ylelle.

Jos ministeriö ensi viikolla esittää, että lakiesityksellä on kiire, valiokunta on valmis kokoontumaan tammikuussa istuntotauollakin.

Lohen mukaan lakimuutos voi tulla voimaan helmikuun alussa, jos töitä tehdään istuntauollakin. Jos töitä tehdään normaalissa rytmissä, se valmistunee maaliskuussa.

Tartuntatautilaki antaisi terveysviranomaisille valtuuksia, joita ei ole edes valmiuslaissa. Lailla voitaisiin rajoittaa alueellisesti elinkeino- ja harrastustoimintaa silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Lohen mukaan elinkeinotoiminnan rajoitukset pitää punnita hyvin tarkkaan.

Lakiesitys on jo niin paljon myöhässä, että koronan toinen aalto voi olla ohi ennen kuin laki on saatu voimaan. Suuri osa muutoksista on tarkoitettu määräaikaisiksi ensi vuoden loppuun asti.