Yle: Koronan pikatesti tulee säilyttää oikeassa lämmössä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupoissa ja apteekeissa myytävät testit vaativat tietyn lämpötilan.

Koronan kotitestien maahantuoja Pamark Group Oy on myynyt jo yli kymmenen miljoonaa testiä apteekeille ja vähittäiskaupoille viime keväästä lähtien, kertoo Yle.

Yrityksen valikoimassa on muun muassa antigeenipikatesti Boson, joka on yksi yleisimmistä markkinoilla olevista kotitesteistä.

Kyseisen testin pakkauksessa ilmoitetaan, että testi säilyy lämpötilassa, joka on plus neljän ja kolmenkymmenen asteen välillä.

Jos tuotteen lämpötila laskee tätä kylmemmäksi tai nousee kuumemmaksi, valmistaja ei takaa, että testi toimii.

Maahantuoja huolehtii oikean lämpötilan säilymisestä omassa kuljetusketjussaan varastolta jälleenmyyjille.

– Meidän kuljetusketjussamme tehtaalta varastoon ja sieltä eteenpäin noudatetaan sitä lämpötilarajaa, mutta sen jälkeen me emme voi ottaa vastuuta, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Sanna Hokkanen Ylelle.

Hokkanen ei ota kantaa siihen, kuinka kauan asiakas voi kävellä esimerkiksi pakkasessa testipaketti kassissaan.

– Kun testi on saavuttanut plus kolmen asteen tai sitä alemman lämpötilan, valmistaja ei takaa sen toimivuutta. Se riippuu ulkoilman lämpötilasta ja siitä, miten testi on pakattu.