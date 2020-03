Terveydenhuollon koulutuksen saanut voidaan Ylen mukaan määrätä töihin

Jos normaalijoustot eivät riitä, töihin kutsutaan valmiuslain pykälän 95 perusteella.

Valmiuslain käyttöönotto tarkoittaa hoitotyössä sitä, että sairaanhoitajaksi kouluttautuneella tai terveydenhuollon muulla henkilökunnalla on työvelvollisuus yleisvaarallisen tartuntataudin levitessä, kertoo Yle.

Työhön voitaisiin periaatteessa kutsua myös ihmisiä, jotka eivät enää toimi alalla tai ovat eläkkeellä.

– Jos normaalijoustot eivät riitä, vasta sitten töihin kutsutaan valmiuslain pykälän 95 perusteella, työ- ja elinkeinoministeriön valmiuspäällikkö, hallitusneuvos Kari Klemm sanoi Ylelle.

Valmiuslain pykälä 95 kuulu näin: ”Jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, on velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa.”

Ennen työvelvollisuuden käyttöä viranomaiset sanovat pohtivansa esimerkiksi lomien siirtoa ja työvuorojärjestelyjä.

– Valmiuslaissa on kovat pykälät. Toimimme kuitenkin niin pitkään kuin mahdollista normaalien käytänteiden mukaan. Vaikka laissa on niin sanottu työvelvollisuusrekisteri, ensin hyödynnämme normaaleja päivittäin toimivia työvoimahallinnon rekistereitä, Klemm kertoi.

Terveydenhuollon ammattilainen voidaan poikkeuslailla määrätä töihin jopa toiselle paikkakunnalle.

Tehyn mukaan työmääräys ei myöskään koske työntekijää, joka perhevapaalla hoitaa pientä lasta kotona.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä ei haluttu vielä kommentoida tarkemmin Ylelle, miten yksityisen puolen työntekijöitä käytännössä tartuntatautitorjuntaan kutsutaan tai määrätään.