Yle: TE-toimistoissa yhdellä virkailijalla jopa tuhat asiakasta

Jonot TE-toimiston palveluihin vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Suomea.

Ylen Uutisten mukaan eroja on erityisesti silloin, kun asiakas haluaa tavata virkailijan kasvotusten.

Esimerkiksi Pohjois-Savon TE-toimistossa asiakas pääsee välittömästi virkailijan luokse ja Turussa tapaaminen kasvokkain voi järjestyä parissa päivässä. Lapissa tilanne on huomattavasti huonompi.

Joillain paikkakunnilla kuitenkin myös puhelinneuvontaa voi joutua odottelemaan. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ja Kainuun TE-toimistossa jonotusaika puhelinvastaukselle on noin kaksi vuorokautta.

Yle soitti kaikkiin 15 TE-toimistoon, joista kaikki vastasivat kyselyyn.

Erityisesti vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli on vilkastuttanut TE-toimistojen arkea.

Tilanne on kuitenkin paikoin parantunut viime vuonna, mutta työvoimatoimistojen työntekijöillä on kädet täynnä töitä. Ylen kyselyyn vastanneista TE-toimistoissa Oulussa ja Lapissa asiakkaita yhtä työntekijää kohden on eniten.

Esimerkiksi Oulun TE-toimistossa asiakkaita voi olla jopa 600–1 000 virkailijaa kohti, Lapissa sama luku on 600–700. Muun muassa Keski-Suomen TE-toimistossa asiakkaita on noin 200–400 virkailijaa kohden, Kainuussa puolestaan 200 virkailija kohti.

Keskimäärin yhtä virkailijaa kohden TE-toimistoissa asiakkaita on siis useita satoja. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan ole työttömiä. Osa heistä voi olla esimerkiksi jo töissä, mutta etsii uutta työpaikkaa.

Ylen kyselyyn vastanneista TE-toimistoista kerrotaan, että työntekijöillä on kovat paineet hoitaa työnsä laadukkaasti. Harva TE-toimisto on kuitenkaan pystynyt palkkaamaan lisää apukäsiä.

Valtiovarainministeri lupasi lisärahaa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi tiistaina Iltalehdelle, että työvoimapalvelut tarvitsevat aktiivimallin myötä lisää resursseja.

– Kun edellytetään työttömältä enemmän, silloin myös työvoimaviranomaisten on pystyttävä tarjoamaan niitä palveluita mitä tarvitaan: sekä ohjaamista työhön, että aktiivitoimia, joihin voi osallistua parantaakseen työllistymisvalmiuksia. Tämä rahoitus täytyy turvata, ja meidän pitää huolehtia, että se ei jää siitä kiinni, Orpo sanoi Iltalehdelle.

Työllisyysrahoja jäi viime vuodelta säästöön 70 miljoonaa euroa. Työvoimapalveluihin käytettävä summa määräytyisi tarpeen mukaan.

– Puhutaan joka tapauksessa todennäköisesti kymmenien miljoonien lisärahoista, Orpo sanoi.