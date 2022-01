Yle: Tämän takia Venäjä hyllytti Suomelle tärkeän nettikaapelin

Suomen valtion omistama verkkoyhtiö Cinia halusi rakentaa huippunopean Arctic Connect -valokuitukaapelin Euroopasta Aasiaan, mutta viime keväänä hankkeen kumppanina toiminut venäläinen matkapuhelinoperaattori Megafon ilmoitti hyllyttävänsä suunnitelmat.

Kaapeli olisi kulkenut meren pohjassa koillisväylää ja paikoittain Venäjän pohjoisia rantoja pitkin Japanin Tokioon. Rakennustöiden oli tarkoitus alkaa tänä vuonna.

Yle on selvittänyt syitä, miksi Venäjä hyllytti hankkeen.

Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapilan mukaan kaapelin ainoana tarkoituksena ei ollut houkutella datakeskuksia Suomeen. Hänen mukaansa hankkeeseen liittyy yhteiskunnan toiminnan turvaaminen.

– On tärkeää, että Suomesta on nopeita internetin runkoyhteyksiä muuallekin kuin Keski-Eurooppaan. Se on Suomelle ja koko pohjoiselle Euroopalle kyberturvallisuusasia. Siksi Cinia on jo vuosia ajanut tätä hanketta, Knaapila kertoo Ylelle.