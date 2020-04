Yle: Synnyttäjän puoliso ei pääse enää katsomaan vauvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen vuoksi tehtävät rajoitustoimet tulevat voimaan maanantaina.

Synnyttäjien ja sairaalahenkilökunnan suojelemiseksi koronavirukselta puolisoiden läsnäoloa sairaalassa rajoitetaan, kertoo Yle.

Puoliso saa olla toistaiseksi mukana ainoastaan synnytyksessä. Muut raskausajan sairaalakäynnit tai vierailut sairaalaan vauvaa katsomaan on puolisoilta näin ollen kielletty. Rajoitukset tulevat voimaan tulevana maanantaina.

Ehtona on myös, että synnytykseen mukaan tulevan puolison tulee olla terve. Testejä sen varmistamiseksi ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi tehdä.

– Maailmalla on sairaaloita, joissa on testattu synnyttäjien puolisoita. Tulokset olivat hätkähdyttäviä: jopa 25-30 prosenttia testatuista oli viruksen kantajia. Tässä on yksi syy sille, miksi olemme päätyneet tekemään niin hurjia rajoituksia, Outi Palomäki, Taysin apulaisylilääkäri naistentautien ja synnytysten vastuualueelta sanoo.

Rajoitusten avulla turvataan myös sairaalan työntekijät ja toiminta.

– Kyse ei ole rahasta vaan osaamisesta. Jos 25 prosenttia henkilöstöstä on sairaana, kuten maailman epidemiakeskuksista on kerrottu, joudutaan työskentelemään jaksamisen äärirajoilla. Meillä ei ole siihen varaa, Palomäki sanoo.