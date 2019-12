Yle: Suomessa suuryrityksiä johtavat lähinnä miehet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen 40 suurimman yrityksen toimitusjohtajista kaksi on naisia.

Suurten yritysten johtajat ovat Suomessa yhä pääasiassa miehiä, kertoo Ylen tekemä selvitys. Suomen 40 suurimman yrityksen johtoryhmistä 20 prosenttia on naisia.

Eläkeyhtiöiden johdossa sukupuolijakauma on tasaisempi. Varmassa ja Ilmarisessa naisia on johtoryhmissä tasan puolet, Elossa pieni enemmistö, 55 prosenttia.

Suurten yritysten johtoportaaseen kuuluvat naiset ovat miehiä useammin henkilöstö-, viestintä- tai markkinointijohtajia. Henkilöstöjohtajista naisia on 66 prosenttia ja viestintäjohtajista 55 prosenttia.

– Henkilöstöasiat ja viestintä ovat sellaisia tehtäviä, joissa naiset ovat päässeet hyvin etenemään. Ne sopivat naisten intresseihin koulutuksessa, konsultti Mimma Silvennoinen avaa.

Sen sijaan talous- ja rahoitusjohtajista naisia on 13 prosenttia ja toimitusjohtajista vain viisi prosenttia.

– Naisilla on edelleen säilynyt perinteinen rooli yritysmaailmassa. Vaikka naisia on jo runsaasti suurten yritysten hallituksissa, tiukemmassa liikkeenjohdossa naisia on kovin vähän, Keskuskauppakamarin entinen varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toteaa.

Viisi prosenttia toimitusjohtajista tarkoittaa 40 suuryritystä kattavassa kyselyssä lukumäärällisesti kahta henkilöä. Naistoimitusjohtajat ovat Annica Bresky Stora Ensossa ja Satu Huber Elossa.

Linnainmaan mukaan keskijohtoon tähtääminen on hyvä strategia. Siitä voi hänen mukaansa edetä myöhemmin liikkeenjohtoon. Naisten määrää johtoportaassa voisi hänestä puolestaan lisätä asenneilmapiirin muutoksella.

– Yhteiskunnan pitäisi kannustaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-teknisiä aineita. Työnantajien pitäisi ottaa ylätason strateginen tavoite, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä. Naisten tulisi puolestaan laajentaa osaamistaan ja tarttua haasteisiin.