Yle: Suomessa koronavirukselle altistuneita yli 20

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden määrä Suomessa on nyt 24.

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan altistuneiden kartoitusta on tehty tänään tiivisti. Hänen mukaansa osa altistuksista on ollut pitkäkestoisia, ja siksi muutama altistunut henkilö on tällä hetkellä karanteenissa Lapin keskussairaalassa, kertoo Ylen uutiset.

Lapin sairaanhoitopiirin kartoituksen mukaan suurin osa mahdollisesti altistuneista on ulkomaalaisia, mutta osa myös suomalaisia. Karanteenissa olevat ovat ulkomaalaisia matkailijoita.

– He ovat suhtautuneet asiaan ymmärtävästi ja ovat huojentuneita, että asiaa käydään läpi, Broas sanoo.

Broas ei usko, että altistuneiden määrä nousee enää. Hänen mukaansa altistuneiden kartoittamisessa haasteena on se, että mahdollisesti altistuneiden nimitiedot ovat hankalasti saatavilla.