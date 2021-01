Yle: Suomessa ensimmäinen ilmoitus koronarokotteen haittavaikutuksista

Fimea julkaisee tietoa ilmenneistä haittavaikutuksista, kun ilmoituksia tulee lisää.

Suomessa on tehty tähän mennessä yksi haittavaikutusilmoitus koronavirusrokotteesta, Yle uutisoi. Ilmoitukset tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Yksityisyydensuojan rajoitusten vuoksi ilmoituksen sisältöä ei voida avata enempää julkisesti. Fimean ylilääkäri Maija Kaukosen mukaan tietoa ilmenneistä haittavaikutuksista kootaan, kun niitä tulee lisää.

– Kun näitä ilmoituksia tulee vähintään viisi, laitamme nettisivuillemme tietoa siitä, minkä tyyppisiä haittoja on ilmennyt, Kaukonen sanoo.

Uusien rokotteiden kohdalla haittavaikutusilmoituksia tulee yleensäkin enemmän.

– Kynnys tehdä ilmoitus on paljon matalammalla uuden rokotuksen kohdalla, ja siihen myös kehotetaan. Pidempään jaettavissa olevista rokotteista ilmoituksia tehdään yleensä vain vakavista tapauksista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -osaston ylilääkäri Hanna Nohynek.

Nohynek sanoo, että oli kyseessä mikä rokote tahansa, voi siitä seurata väliaikaista haittaa.

– Useimmat rokotteiden haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten punoitusta pistokohdassa, turvotusta ja kuumotusta. Joskus rokottamista seuraa myös lyhytaikainen kuume sekä jäsen- ja päänsärkyä, joka on hoidettavissa kuume- ja tulehduskipulääkkeillä, Nohynek sanoo.

Koronavirusrokote, jolla rokotukset on nyt Suomessa aloitettu, on aiheuttanut maailmalla rokotteen ottaneilla allergisia reaktioita useammin kuin rokotteet tavallisesti. Koronavirusrokote on aiheuttanut vakavia allergisia oireita noin yhdelle 100 000:sta. Yleensä tämä suhdeluku on rokotteiden kohdalla noin yksi miljoonasta.