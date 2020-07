Yle: Suomen ensimmäinen ostoskylä jäänyt koronan jalkoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaalimaalla sijaitseva Zsar joutui sulkemaan ovensa kahdeksi kuukaudeksi.

Vaalimaalle vuoden 2018 lopulla avattu Zsar-ostoskylä on autioitunut koronaviruskriisin myötä.

Ylen mukaan kauppakeskus tavoitteli kuluvan vuoden aikana jopa miljoonaa kävijää. Asiakkaita on ollut noin puolet vuodentakaisesta määrästä.

Zsar päätti olla perimättä liiketiloista vuokraa kaksi kuukautta kestäneen sulun aikana. Vironlahden kunta on tukenut kriisin aikana ostoskylää, jonka tontin vuosivuokra on noin 140 000 euroa.

Suomen ja Venäjän välinen raja on edelleen kiinni, joten turisteista ei ole vielä saatu alueelle helpotusta.

– Tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, kun meillä kellään ei ole selvyyttä siitä, milloin tilanne on kunnossa. Lähtevätkö ihmiset lopulta taas normaalisti liikkeelle silloin, kun meillä on esimerkiksi rokote vai mitä täytyy tapahtua? Tässä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin elää päivä kerrallaan ja tehdä lyhyen aikavälin suunnitelmia, Zsar-ostoskylän asioita hoitava Petteri Terho sanoo.