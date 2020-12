Yle: Sote-ratkaisun rahoitus hiertää RKP:ta ja kokoomusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mielestä hallituksen esitys siirtää liikaa rahaa pois suurilta kaupungeilta.

Hallituspuolue RKP:ssä hiertää yhä hallituksen ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen rahajaosta, kertoo Yle.

RKP:n kansanedustajista puolet on sitä mieltä, että sote-ratkaisu siirtää liikaa rahaa kasvukeskuksista muualle Suomeen. Oppositiopuolueista kokoomus ja nyt-liike ovat samaa mieltä, että suuret kaupungit menettävät liikaa rahaa.

Ylen kyselyyn vastanneista kansanedustajista 78 on kuitenkin sitä mieltä, ettei hallituksen sote-ratkaisu siirrä liikaa rahaa kasvukeskuksista muualle Suomeen. Kansanedustajista 39 on sitä mieltä, että siirtää eikä 18 osaa sanoa. EOS-vastaajista kolmasosa on perussuomalaisia. Kyselyyn vastasi 135 kansanedustajaa.

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Ne saavat rahoituksensa pääasiassa valtiolta. Rahoitus määräytyy merkittävästi alueen ihmisten sairastavuuden perusteella.

Laskelmissa Uudenmaan ja Pohjanmaan alueet menettävät rahaa sosiaali- ja terveyspalveluistaan. Sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomi saavat nykytilanteeseen verrattuna lisää.