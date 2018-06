Yle: Sote-henkilöstö pelkää ulkoistuksia ja irtisanomisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Superin puheenjohtajan mukaan muutama viikko ulkoistuksen jälkeen alkavat yt-neuvottelut.

Sosiaali- ja hoitohenkilökuntaa edustavien ammattijärjestöjen mukaan, että epävarmuus tulevaisuudesta väsyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä, kertoo Yle.

– Jatkuva epätietoisuus siitä, millainen sote-uudistus saadaan aikaiseksi, ihmetyttää henkilökuntaa. Meidän väki on ollut kauhuissaan siitä, jatkuvatko työt vai eivät. Se on vaikuttanut jaksamiseen selvästi, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoi Ylelle.

Järjestöjen puheenjohtajien yhteinen huolenaihe liittyy palveluiden ulkoistamiseen. Palveluiden järjestäjät ovat jo siirtäneet palveluiden tuotantoa yritysten käsiin.

– Nyt on nähty se, että kun jotakin ulkoistetaan, niin muutaman viikon kuluttua alkavat yt-neuvottelut. Jostakin firman on saatava voittonsa ja se joku on aina henkilöstö, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi.

Myös Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan ulkoistukset lisääntyvät todennäköisesti, ja se varmasti pelottaa henkilöstöä.

– Tiedossamme on jo nyt, että yksityiset palveluntuottajat ovat käynnistäneet yt-neuvotteluja ja vähentäneet työvoimaa melko pian liikkeen luovutuksen jälkeen, Rytkönen sanoi.