Yle: Seitsemänvuotias sairaalassa koronan vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virus on sairastuttanut Etelä-Pohjanmaalla kaikenikäisiä.

Seinäjoen keskussairaalan osastonylilääkäri Raimo Jokisalo kuvailee Ylelle Etelä-Pohjanmaan koronavirustilannetta synkäksi.

Sairastuneita on eri puolilla maakuntaa kaikissa ikäryhmissä. Erikoissairaanhoidossa nuorin koronapotilas on 7-vuotias ja vanhin 92-vuotias. Vuodeosastolla olleista yli 60 prosenttia on ollut lokakuussa täysin rokottamattomia.

Viime viikolla nuorimman koronapotilaan kerrottiin olevan Seinäjoella 12-vuotias. Jokisalo varoitti tuolloin uskomuksesta, jonka mukaan virus aiheuttaisi vakavaa taudinkuvaa vain iäkkäämmille potilaille.

– Keuhkokuvat ovat pahannäköisiä. Keuhkot ovat vaurioituneet pahoin ja niistä voi jäädä pysyviä jälkiä. Ja on jäänytkin, Jokisalo sanoi.

Etelä-Pohjanmaan tilanteessa myönteistä on, että yli puolet uusista sairastuneista on ollut jo valmiiksi karanteenissa.

Rokotuskattavuus on kohentunut, sillä yli 12-vuotiasta täyden suojan on saanut jo yli 75 prosenttia asukkaista.