Yle: SDP:n kannatus kääntyi laskuun

Kokoomus otti kiinni perussuomalaisia.

SDP:n kannatushuippu taittui puoluekokoukseen, kertoo Yle.

SDP:n kannatus on laskenut kaksi prosenttiyksikköä, ja se on nyt 21,4 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikön Tuomo Turjan mukaan eläkeläisten ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa SDP:n kannatus on laskenut melko selvästi.

SDP:n puheenjohtajaksi vajaat kaksi viikkoa sitten valittu pääministeri Sanna Marin visioi puoluekokouksessa lyhyempää työaikaa. Viikko sitten Ylen Ykkösaamussa Marin syytti metsäyhtiö UPM:ään kannattavan paperitehtaan sulkemisesta.

Oppositiossa kokoomus kirii kiinni perussuomalaisia. Perussuomalaiset on yhä toiseksi suurin puolue 18,8 prosentin kannatuksella, mutta kokoomuksen kannatus on noussut 1,0 prosenttiyksikön verran. Kokoomuksen kannatus on nyt 18,3 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus on laskenut 0,1 prosenttiyksikköä.

Tutkimuspäällikkö Turjan mukaan kokoomus on saanut lisää kannatusta erityisesti nuorilta ja parhaassa työiässä olevilta miehiltä. Alueellisesti kokoomuksen kannatus on vahvistunut puolueen vahvoilla alueilla Etelä-Suomessa.

Keskustan kannatus on piristynyt hieman, mutta puheenjohtajakisa ei ole tuonut keskustan kannatukseen merkittäviä muutoksia.

Vihreät on edelleen neljänneksi suurin puolue 11,7 prosentin kannatuksella, mutta keskusta on noussut 11,3 prosenttiin. Vihreiden kannatus on kasvanut 0,1 prosenttia ja keskustan 0,8 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on laskenut 0,1 prosenttiyksikköä ollen nyt 8,0 prosenttia.

RKP:n kannatus on 4,1 prosenttia (+0,1. %-yks.), kristillisdemokraattien 3,0 prosenttia (-0,6 %-yks.) ja Liike Nytin 1,3 prosenttia (+0,1 %-yks.).

Tutkimuksen virhemarginaali on +/-2,0 prosenttiyksikköä. Tutkimus toteutettiin 10.8.-1.9.2020. Tutkimuksen otos oli 2 442 ja kantansa ilmoitti 1 657 vastaajaa.