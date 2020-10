Yle: Sanna Marin ei ehtinyt median eteen Brysselissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viestintä EU-huippukokouksessa ohjattiin Tytti Tuppuraiselle.

Ylen mukaan eilen torstaina pääministeri Sanna Marinin (sd.) esikunta ilmoitti, ettei pääministeri ehtisi Brysselissä sanoa mitään ennen EU-huippukokousta.

Koronavirusrajoitusten vuoksi toimittajilla ei ole tällä hetkellä pääsyä Eurooppa-rakennukseen.

Sanna Marin ei tullessaan puhunut myöskään neuvoston kameralle, jonka luona valtionpäämiehet antavat ”door step” -lausuntoja, joita moni media käyttää.

Tuoreimpana käänteenä kotimaiselle medialle ilmoitettiin, ettei pääministeri aio pitää ensimmäisen EU-kokouspäivän jälkeen lehdistötilaisuutta edes etäyhteyden kautta. Mediaviestintä ohjattiin eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle (sd.).

Sanna Marinin EU-asioista vastaava erityisavustaja Tuulia Pitkänen muistuttaa pääministerin johtaneen Suomessa koko torstaiaamupäivän hallituksen neuvottelua koronatoimista.

– Säätytalolta kiirehdittiin huippukokoukseen ja saliin ehdittiin siten, että Euroopan parlamentin puhemiehen tapaaminen oli jo ehtinyt alkaa, Tuulia Pitkänen kirjoittaa Twitterissä.

– Alivaltiosihteeri Jari Luoto on pitänyt taustabriefin, jossa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin on vastattu. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen on pitänyt pressin ja antanut kommentteja suomalaiselle ja eurooppalaiselle medialle. Pääministerillä tänään Bryssel-kirjeenvaihtajille pressi, Pitkänen jatkaa.

Pääministeri keskeytti osallistumisensa huippukokoukseen perjantaina kuultuaan mahdollisesta aiemmasta korona-altistuksesta eduskunnassa.

Pääministeri on eilen – kuten on runsaasti uutisoitu – johtanut koko aamupäivän hallituksen neuvottelua vakavista koronatoimista. Säätytalolta kiirehdittiin huippukokoukseen ja saliin ehdittiin siten, että Euroopan parlamentin puhemiehen tapaaminen oli jo ehtinyt alkaa. — Tuulia Pitkänen (@TuuliaP) October 16, 2020

Toimittajien tiedonsaanti on erittäin tärkeä osa Eurooppa-politiikkaa. Tätäkin huippukokousta varten on järjestetty medialle taustoitus, ja olen itse pitänyt tällä viikolla kaksi pressiä. Niihin kannattaa osallistua, tietoa on saatavilla. 👍🇪🇺🇫🇮 https://t.co/9qnfshnf4C — Tytti Tuppurainen (@TyttiTup) October 16, 2020

Mitä ihmettä? ”Me Brysselin kirjeenvaihtajat olemme kirjelmöineet kasvavasta viestintähiljaisuudesta lukuisia kertoja, jopa valtioneuvoston kansliaan asti, mutta siihen ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä muutoksia.” Ping ⁦@PaiviAnttikoski⁩ https://t.co/5w31eSHaBt — Pekka Sauri (@pekkasauri) October 16, 2020