Yle: Sähköautojen pikalatureiden määrä nopeassa kasvussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupat tekevät suuria investointeja nopeisiin latauspaikkoihin.

Sähköautoille tarkoitettujen nopeiden latauspaikkojen määrä kasvaa tänä vuonna. Suurimmat latausverkostot aikovat avata uusia asemia, kertoo Yle.

S-ryhmän ABC-lataus on uusi toimija, joka pystyttää oman verkkonsa. Helsingin Pukinmäessä ja Itäkeskuksessa otetaan pian käyttöön ensimmäiset asemat.

– Verkoston rakentaminen on aloitettu pääkaupunkiseudulta, ja suunnitelmat on pitkällä muuallakin päin Suomea. Tälle vuodelle on noin 50 latausasemaa suunnittelussa eri vaiheissa, kertoo ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Viksten.

Vuonna 2024 ABC-latausasemia on tarkoitus olla noin tuhat eri puolilla maata. Ne tulevat S-ryhmän toimipaikkojen eli markettien, ABC-liikennemyymälöiden ja hotellien yhteyteen.

K-ryhmän oma K-Lataus-verkko on ollut toiminnassa jo muutaman vuoden. Latauspisteitä on eri puolilla Suomea varsinkin isojen K-kauppojen yhteydessä. K-ryhmä sanoo olevansa Suomen suurin pikalatausverkosto.

– Tänä vuonna meidän on tarkoitus tuoda 20 uutta latausasemaa, joissa on niin peruslatausta, pikalatausta ja suurteholatausta, sanoo K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff.

Lidl aikoo investoida merkittävästi latausasemiin lähivuosina.

– Uusi sähköautojen latausasema asennetaan jokaisen uuden myymälämme pihaan ja lisäämme niitä myös jo olemassa olevien myymälöiden parkkipaikoille siten, että kaikkien tällä hetkellä lähes 200 myymälämme yhteydessä on vuoden 2024 loppuun mennessä sähköauton latausasema, kertoo Lidl Suomen kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen.