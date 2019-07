Yle: Säästääkö käytetyn ulkomaisen auton hankinta rahaa? Myyjä vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käytettyjä autoja tuodaan ulkomailta yhä enemmän.

Käytettyjen henkilöautojen tuonti ulkomailta Suomeen nousee tänä vuonna uuteen ennätykseen, kertoo Yle. Kasvua oli tammi–kesäkuussa 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tammi–kesäkuussa eniten on tuotu Mersuja, Volvoja ja Bemareita. Kärkikolmikon osuus kaikesta käytettyjen henkilöautojen tuonnista on puolet, ja ne muodostivat kolmen kärjen myös viime vuonna. Muutenkin top 10 koostuu lähes poikkeuksetta samoista merkeistä kuin viime vuonna. Ainoastaan Lexus on noussut uutena kymmenen haetuimman joukkoon.

Käyttövoimittain tarkasteltuna eniten on tammi–kesäkuussa tuotu dieseleitä. Niitä oli edelleen lähes puolet kaikista, vaikka niiden osuus on laskussa. Bensiiniautojen tuonti kasvoi 39 prosenttia ja osuus nousi 36 prosenttiin.

Hybridien tuonti lähes kolminkertaistui viime vuodesta ja osuus tuoduista käytetyistä nousi 13 prosenttiin. Sähköautojenkin tuonti kaksinkertaistui, niitä tuotiin 171 kappaletta.

Käytettynä maahantuodut autot ovat keskimäärin 6–7 vuotta vanhoja. Autoja tuovat paitsi yksityiset ostajat, mutta paljon myös autoliikkeet ja yritykset itse.

Säästääkö autonostaja rahaa hankkimalla käytetyn ulkomaisen?

– Absoluuttista säästöä euroissa mitattuna on vaikea määrittää, mutta lähtökohtaisesti saa varmaan samaan hintaan hieman paremmin varustellun auton, kuin mitä vastaava olisi Suomi-autona, toteaa käytettyjen autojen kauppaan erikoistuneen Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki Ylelle.

Top 10 käytettynä maahantuodut automerkit 1−6/2019

1. Mercedez-Benz (4021)

2. Volvo (3367)

3. BMW (2751)

4. Volkswagen (1723)

5. Audi (1495)

6. Toyota (1074)

7. Mitsubishi (928)

8. Ford (779)

9. Skoda (400)

10. Lexus (319)